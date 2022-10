De Stagiair - hoofdstuk 45: “Hoe komt Pim aan al dat geld? En waarom ponden en geen euro’s?”

De foto die Anna stuurde bezorgt me een golf van energie. Een teken van leven! Wanneer kreeg je deze foto? typ ik terug. Heb jij nog meer gehoord? Weet je waar ze is? Allemaal vragen die op ongelezen blijven staan.

“Mevrouw Van Appelen, Sanna, hou alsjeblieft het hoofd koel,” sommeert Van Rijn en hij pakt de telefoon uit mijn handen. Hij kijkt en zoomt in, en maakt een foto van mijn beeldscherm met zijn eigen toestel.

“Jij ook even”, gebiedt hij Romano. “Dan gaan we er achteraan.”

“Mag ik Anna even bellen?” vraag ik. “Ze is Fae’s beste vriendin en blijkbaar heeft ze nog contact gehad. Misschien weet ze wel iets!”

“Laat dat nou maar aan ons over. Geef me het telefoonnummer van Rosalien, dan-”

“Rosita. Ze heet Rosita.”

“Ja, die. Geef haar nummer, dan belt Romano even of ze u komt ophalen. Het heeft voor niemand zin als u hier nog rondhangt. We checken het na.”

“Checken. Of natrekken”, bits ik. “Nachecken is geen woord.” Ik realiseer me net te laat dat ik geen vrienden maak met dit soort wijsneuzerij.

Ruim een half uur later hoor ik ferme stappen in de gang.

“Ja, is ze hier? Ik kom voor Sanna! SANNA!”

Och, wat hou ik toch van mijn beste vriendin. Rosita is er voor me, altijd. Ze zorgt voor me en komt voor me op. Ze laat me gieren van het lachen en zegt me ook onomwonden wat ik verkeerd doe. Alles wat ik in een liefdesrelatie ook zou willen, maar dan graag met seks erbij.

“Waarom gaat er geen Amber Alert uit? Waarom baggeren jullie geen sloten uit? Die kleine meid moet ergens zijn, hoor! Nou, waar is Sanna?”

Ik sta op en precies op dat moment zeilt Rosita de hoek om. Haar krullen hangen verwilderd over haar hoofd en ze knijpt haar jas dicht tussen haar duim en wijsvinger. Het randje buik dat naar buiten priemt, verraadt dat ze dit jaar beter een maatje groter kan kopen.

“Oh schat!” roept ze, en vliegt me om mijn nek. “Hoe gaat het, lieverd? Ben je oké? Jeetje wat ben ik geschrokken zeg! Geen pijn ergens? Ben je al onderzocht? En die auto regelen we wel, hè! Je bent verzekerd, schat. Het is maar blik. Beter ben jij gewoon oké. Gaat het? Hier, pak aan.”

Ze duwt me een pakketje aluminiumfolie in de hand.

“Heb je nodig, schat, lekker een broodje met kip, en sla, en een beetje pit. Je zal wel honger hebben.”

Tot nu toe was ik geen seconde met eten bezig, maar nu ik de stevige korsten van het stokbroodje in mijn handen voel, komt de hongerklop vanzelf.

“Dank je wel, heel fijn”, zeg ik. “We moeten gaan, naar huis.”

“We houden contact”, verzekert Van Rijn me.

Rosita pakt mijn hand. “Kom schat”, zegt ze. Mmmmm, mmmm, mmmm neuriet ze.

Ik weet dat de wijzer blijft draaien

Ik weet dat het nooit anders wordt

Ik weet dat je tijd niet kunt stoppen

Maar we doen wat we kunnen zingt Rosita.

“Nieuwe van Bløf. Vind ik zo mooi en ook zo waar. We doen wat we kunnen en het komt goed, lieverd.”

Ik geef haar een stevige knuffel. Zo fijn dat ze er is.

Wanneer ik de deur van de auto dichtsla, draait Rosita zich met een ruk naar me toe.

“Oké, toen jij weg was, en ik alleen in Pims huis was, ben ik op onderzoek uitgegaan.”

“En?”

“Nou, eerst waren die agenten er nog, die keken in zijn kasten en boven even snel, maar die vonden blijkbaar niks. Niet dat ze er iets over wilden zeggen, hoor, tegen mij, maar ze namen ook niks mee.”

“Oké, en-”

“Nou, toen ze weg waren en ik daar ook maar zo zat te wachten, toen dacht ik: zou die Pim nu eigenlijk een vrouw in zijn leven hebben? Dus ik ging spoorzoekertje doen. Ik zag twee hoofdkussens in zijn bed, maar de ene duidelijk meer beslapen dan de andere. Maar één tandenborstel kwam ik tegen, en ook geen mooie setjes in zijn onderbroekenla.”

“Hahaha! Heb je echt alles opengetrokken?” lach ik.

“Ja! Want ik zag ook een melkklopper in de keukenla liggen, en welke man drinkt er nou cappuccino in zijn eentje?”

“Ja, wie?” lach ik.

“Juist! Dus ik dacht, dat moet voor een vrouw zijn. Maar ik vond niks. Althans niet zoiets, want onderin zijn wasmand, ja echt, vond ik een tas van de Dirk. Vond ik gek. Goed, dat ik door zijn gore sokken heb gegraven is ook gek, maar wat doet een plastic tas in de was?”

“Huh?”

“Precies! Dus ik maak hem open, en ik vind daar allemaal stapeltjes van twintig pond. Dikke stapels, echt wel een stuk of honderd.”

“Hoe komt hij daar nou weer aan?” roep ik. “Waarom ponden? En geen euro’s? Of dollars, zoals de maffia doet.”

“Nou dat! En waarom ligt het in zijn was?”

“Nu is Pim niet de zuiverste, maar geld verstoppen doen ze toch alleen op tv”, lach ik.

“En weet je wat het mooie is?” grijnst Rosita. “Met dat hele Brexit-gedoe is de pond een stuk minder waard dan de euro dacht ik, dus ik ging even googlen. En inderdaad, scheelt zo drie euro de pond, dus op dit bedrag heeft hij er echt niet zoveel aan. Sowieso niet trouwens, want ik ontdekte dus ook dat de briefjes van twintig pond allemaal vervangen zijn door een ander materiaal. Deze oude briefjes waren maar tot september van dit jaar geldig, dus die halfbakken criminele ex van jou heeft een kapitaal dat alleen nog goed is voor de open haard.”

“Bespaart-ie in ieder geval op zijn verwarming!” gier ik. “Maar waarom zei je dat niet tegen Van Rijn?”

“Joh, laat ze alsjeblieft al hun energie gebruiken om Fae te zoeken en geen tijd verliezen aan die loser.”

“Pim zat ook binnen,” zeg ik, “in de verhoorkamer naast mij.”

“Dat ze ‘m mogen houden daar”, oordeelt Rosita en ze start de auto.

So, Annie, are you okay? klinkt het uit de speakers. Rosita en ik kijken elkaar tegelijk aan.

Are you okay, Annie?

You’ve been hit by

You’ve been hit by a Smooth Criminal

We gieren het uit.

“Hup! Naar huis!” roep ik.

Ik steek de sleutel in de voordeur en druk wel tien keer op het knopje van de lift.

Rosita ziet het en legt haar hand even op mijn arm.

Eenmaal boven loop ik meteen naar mijn slaapkamer. Ik wil mijn schoenen uit, mijn spijkerbroek, alles. Ik kijk naar rechts en zie de kamer van Fae. Ik geef een zetje tegen de deur en kijk huilend haar kamer rond. Rommelig als altijd, nu misschien wel extra. Maar nu is-ie vooral leeg. Heel erg leeg.

Hieronder luister je alle muziek die je terugvindt in de hoofdstukken van De Stagiair.