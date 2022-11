De Stagiair - hoofdstuk 47: “Laurens kijkt onze kant op en ik zie een wilde blik in zijn ogen”

Ik ben nooit een achterbankzitter geweest. Aan het einde van de straat ben ik al wagenziek, dus ik zorg altijd dat ik zelf rijd. Nu zit ik er toch. Rosita zit naast me en pakt mijn hand.

“Kunt u iets voorzichtiger rijden, meneer agent?” vraagt ze.

“Geen zorgen, mevrouw”, zegt de blauwe jas, “ik weet wat ik doe.”

“Dat geloof ik wel”, antwoordt mijn vriendin droog, “maar op deze manier ligt mijn ontbijt straks in uw nek.”

We grinniken. Dat lukt me maar matig, tussen de zenuwen door. Volgens Van Rijn moet ik iets komen identificeren. Iets. Niet iemand. Maar wat? Ik ken dit soort situaties alleen van televisie.

Bij het politiebureau kunnen we meteen doorlopen. Van Rijn staat ons al op te wachten bij een grote metalen deur. Even flitst het woord ‘koelcel’ door mijn hoofd, maar de tranen die dat teweegbrengt, drukken die gedachte meteen weer weg.

“Mogguh”, norst Van Rijn.

“Morgen”, zeg ik zacht.

“Goedemorgen meneer agent”, bruist Rosita.

“Hierachter is de kluis, collega Van Straalen komt zo het identificatieobject brengen. Ik wil je vragen, Sanna, om uiterst zorgvuldig te kijken en alles te benoemen wat in je opkomt. Ook als je misschien denkt dat het niet relevant is, gewoon alles wat je opvalt en denkt, want soms liggen juist daarin waardevolle aanwijzingen verscholen.”

Ik knik.

Tien minuten later ligt er een soort roestvrijstalen broodplank voor mijn neus. De agent van dienst heeft blauwe plastic handschoenen aan en licht tergend langzaam het deksel op.

“Fae! Is dit de Apple Watch van Fae?” vraag ik.

Van Rijn kijkt me zwijgend aan.

“Kijk nog eens goed, Sanna”, zegt hij.

“Fae heeft zo’n ding gekregen van Pim, maar toen zat er een zwart bandje aan. Nu zie ik een bandje in groen, geel, rood. Is die nieuw? Hoe komt ze daaraan? Oh, en een roze diamantje op de zijkant. Dat is van Fae! Dat stickertje plakte ze er thuis op, toen we samen in de stad waren geweest. Dit horloge is van Fae! Waar heb je dat gevonden? Waar is ze? Weet je waar ze is?”

“Rustig Sanna”, sust Van Rijn. “We weten nu-”

“U snapt zelf toch ook wel dat Sanna nu niet rustig kan zijn?” roept Rosita. “We wachten al zo lang en weten nog niks!”

“Bij een servercentrum richting de Duitse grens.”

“Hoe komt ze daar nou?” vraag ik verbaasd.

“Het is een van de panden van uw ex-man Pim.”

“Een van de..?” snoeft Rosita.

Ik spring op van mijn stoel. “Is Pim hier nog?”

“Pim! Verdomme Pim! Waar ben je!?” gil ik. “Wat heb je met ons meisje gedaan?”

“Rustig, Sanna!” sommeert Van Rijn. “Pim zit nog steeds in hechtenis, maar we kunnen hem niet langer meer vasthouden. Je kunt nu niet met hem praten. Ik geef jullie beiden even een moment om te bedaren, dan kom ik zo weer terug en praten we verder.”

“Dat lijkt wel een rastafaribandje aan dat horloge”, zegt Rosita. “Net als dat armbandje dat ik Fae begin van de zomer gaf.”

“Inderdaad ja. Maar hoe komt ze daaraan? Van Pim ook?”

“Dat kan best, schat”, zegt Rosita. “Zit Pim nu ook al in het vastgoed, joh? Wist jij dat?”

“Nee, geen idee. Maar ik ga zo wel vertellen dat we al die Engelse ponden in zijn huis hebben gevonden.”

“Waarom? Dat kan altijd nog toch? Laat ze zich nu eerst op Fae concentreren. Pakken we hem daarna wel aan.”

Ik zucht.

“Karma, karma, karma cameleonnnn”, neuriet Rosita. “Met die man weet je nooit wie je voor je hebt. Laten we daar nu geen energie in steken. Kom, zitten.”

Maar ik wil helemaal niet zitten, ik kán helemaal niet zitten. Met ferme passen loop ik naar de deur en kijk de gang in. Van Rijn is in geen velden of wegen te bekennen. Ik loop door de gang en zoek de kamer waar ik Pim de laatste keer zag. Het was een witte deur met een rond raam.

“Pim!” roep ik. “Pim! Waar zit je?”

Rosita komt me achterna en pakt mijn hand, maar ik ruk me meteen weer los. “Pim!”

Van Rijn komt aangesneld met een collega en ze gaan aan weerskanten naast me staan.

“Kom, Sanna”, zegt Van Rijn, “ik neem je even mee naar een andere kamer. Komt u ook?” Hij draait zijn hoofd om, en dat stemt me gerust. Rosita is bij me.

De langzame passen van de agenten om me heen, laten het vuur zachtjes uit mijn lijf zakken. We passeren de verhoorkamers opnieuw, maar gaan er niet naar binnen. De mannen nemen ons mee naar een soort leeshoek bij de ingang. Dat heb ik daarstraks helemaal niet gezien.

“Neem hier maar even plaats. Willen jullie koffie? Een broodje misschien?”

“Ja graag!” hoor ik achter me. Rosita zorgt goed voor haar innerlijke mens, in elke omstandigheid.

“Goed, ga ik regelen. Wij zijn voor nu klaar. Maken jullie het je even gemakkelijk, dan zorg ik dat jullie weer naar huis worden gebracht als jullie eraan toe zijn. Geef me een half uurtje.” En weg is hij.

Rosita en ik kauwen allebei een sponzige boterham met zweetkaas weg. Ik slurp wat van mijn te hete thee als ik ineens een bekende stem hoor.

“Je hebt de verkeerde voor je! Geloof me!”

Het is Laurens. Hij kijkt onze kant op en ik zie een wilde blik in zijn ogen. Bleke huid, slordig baardje. Hij zwaait even naar me. Wat hangt daar nou om zijn pols?

Hieronder luister je alle muziek die je terugvindt in de hoofdstukken van De Stagiair.