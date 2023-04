18 jaar getrouwd: dít zijn de mooiste foto’s van Charles en Camilla

De twee kenden elkaar al lang voor hun trouwdag. Aanvankelijk was de publieke opinie rond de twee niet zo positief, omdat ze niet openlijk een relatie hadden.

Ontmoeting in 1971

Charles en Camilla Rosemary Shand leerden elkaar kennen tijdens een polowedstrijd in de zomer van 1971. Ze brachten toen veel tijd met elkaar door, maar door Charles’ militaire dienst bij de marine groeiden ze uit elkaar. Camilla werd verliefd op en verloofde zich met Andrew Parker Bowles. Met hem kreeg ze twee kinderen: Laura en Tom. Zij zijn dus de stiefzus en -broer van de prinsen Harry en William.

In 1997 volgde de hereniging

Ook Charles vond een andere vrouw: Diana Spencer. Zij trouwden in 1981 en kregen samen twee zonen: William en Harry. Toch was het stel niet gelukkig. Nog voor de scheiding was afgerond, zocht Charles troost bij Camilla. Beiden scheidden van hun partner en in 1997 kregen Charles en Camilla opnieuw een relatie. Op het feest voor haar 50e verjaardag maakten ze het nieuws wereldwijd.

Hun affaire lekte uit

Op 9 april 2005 stappen ze samen in het huwelijksbootje. Een dag later dan gepland, aangezien Charles plotseling aanwezig moest zijn bij de uitvaart van paus Johannes Paulus II. Camilla was niet altijd even geliefd in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft onder andere te maken met het intieme telefoongesprek tussen Charles en Camilla, dat in 1992 uitlekte. Hieruit bleek dat de twee een affaire hadden. De affaire werd door velen gezien als dé reden voor de breuk tussen Charles en Diana. Toch wist Camilla zowel het Britse volk als de queen voor zich te winnen. Begin februari maakte queen Elizabeth zelfs bekend dat Camilla straks de titel koningin-gemalin krijgt, wat inhoudt dat Camilla straks als volwaardig lid van het koninklijk huis, met de bijbehorende functies, naast Charles zal staan.

Om het huwelijk van het aanstaand koninklijk paar te vieren, hebben we de mooiste foto’s op belangrijke momenten naast elkaar gezet:

Tijdens de aankondiging van hun huwelijk

De huwelijksaankondiging op 10 februari 2005. Beeld WireImage

Op hun bruiloft

De bruiloft op 9 april 2005. Beeld WireImage

Officieel portret net na de huwelijksvoltrekking, in The White Drawing Room op Windsor Castle. Beeld Getty Images

Op werkbezoek in Nieuw-Zeeland

Charles en Camilla op werkbezoek in Nieuw-Zeeland op 5 november 2011. Beeld Getty Images

Tijdens hun werkbezoek aan Wales

De liefde spat ervanaf op werkbezoek in Wales op juli 2018. Beeld Getty Images

Tijdens hun trip naar Frankrijk

Ik geef je een roosje, m’n roosje - op bezoek in Frankrijk, 9 mei 2018.

In Australië

Samen op het strand in Australië op 5 april 2018. Beeld Getty Images

Bij de heropening van Hillsborough Castle & Gardens

Bij Hillsborough Castle & Gardens in Belfast, Noord-Ierland, op 9 april 2019. Beeld Getty Images

Op Cuba

Een mojito in een restaurant op Cuba, 27 maart 2019. Beeld Getty Images

In India

In Delhi, India, bij de Akshardham tempel, 8 november 2013. Beeld Getty Images

Bij de Royal Ascot, een racebijeenkomst voor paarden

Bij de Royal Ascot paardenraces, 19 juni 2013.

Wat ziet ze er goed uit, hè, die Camilla. Haar fitte, slanke figuur dankt ze aan twee sportvormen én een gezond dieet. In onderstaande video praten we je bij.

Bron: Brunopress, GettyImages.