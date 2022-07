Babynieuws: Pippa Middleton bevallen van derde kindje

Het Amerikaanse tijdschrift weet ook te melden of Pippa en haar man James (46) een zoon of dochter hebben gekregen.

Pippa Middleton bevallen van derde kindje

Pippa en James kregen hun eerste kindje, zoon Arthur, in oktober 2018. Dochter Grace werd geboren in maart 2021. Nu is er nog een kindje geboren en het is een...

Jongetje of meisje?

...dochter! Pippa zou een paar weken geleden zijn bevallen van hun tweede dochter in de Lindo Wing van het St. Mary's Hospital. In die suite zijn de drie kinderen van William en Kate ook geboren.

Geheim

Pippa wist haar bevalling wekenlang geheim te houden. Dat de jongere zus van Kate zwanger was, was al wel een tijd bekend. Zo showde ze haar babybuik vorige maand nog in een felgroene jurk bij het jubileumconcert van koningin Elizabeth.

Verhuisplannen

Volgens bronnen heeft het gezin verhuisplannen. Ze zouden in een dorp in de buurt van Bucklebury, Berkshire willen wonen, waar Pippa is opgegroeid en waar haar ouders nog steeds wonen. Zo zijn ze ook dichterbij William en Kate. Leuk voor Arthur, Grace en de jongste spruit, want zo kunnen ze veel makkelijk op playdate bij hun neefjes en nichtje.

Zes kleinkinderen

Carole en Michael Middleton, de ouders van Pippa en Kate, hebben nu zes kleinkinderen. Pippa en Kate hebben ook nog een broer, James. Hij heeft geen kinderen.

De zwangere Pippa bij het jubileumconcert van koningin Elizabeth Beeld Getty Images

De ex van Pippa Middleton is er inmiddels met een andere royal vandoor gegaan:

Bron: People