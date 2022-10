Benieuwd wat Harry en Meghan allemaal uitspoken? Er is een nieuwe docu in de maak

Sinds Meghan geen lid meer is van het Britse koninklijk huis, en dus weer vrijuit ‘mag’ praten, neemt ze bepaald geen blad voor de mond. Er was natuurlijk het spraakmakende interview met Oprah. Daarna ging ze in gesprek met The Cut. In beide gevallen was de familie van Harry op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraken die ze deed.

Haar shoot en interview voor het blad Variety, die onlangs plaatsvonden, waren gelukkig al van een stuk vrolijkere aard. De hertogin strooit met leuke weetjes over het leven van haar gezin in Californië. Zo verklapt ze dat ze enorm fanatiek is met Scrabble en dat ze het heerlijk vindt om te koken. “Ik maak een erg lekkere bolognesesaus”, vertelt ze lachend tegen de camera.

Inkijkje in de liefdesrelatie van Harry en Meghan

En dan worden we binnenkort ook nog eens getrakteerd op een nieuwe Netflix-documentaire, die ons ‘een openhartig inkijkje in de liefdesrelatie en levensloop van Harry en Meghan’ belooft.

In de docuserie blikken ze terug op hun tijd binnen de koninklijke familie. Maar het gaat vooral over hun leven in Californië en hoe het nu met ze gaat. Hoewel de documentaire eerst tot 2023 zou worden uitgesteld, weet RTL Boulevard dat we tóch dit jaar nog kunnen smullen van ‘drie á vier afleveringen’.

Volgens bronnen van het tv-programma krijgt de docu een nogal ‘cheesy’ titel: “Iets van ‘our love story’ ofzo”, denkt royaltyreporter Annemarie de Kunder. We zijn benieuwd waar het stel mee komt. En hetzelfde geldt vast voor hun familie aan de overkant van de oceaan.

