Bijzonder familiekiekje: Koning Charles poseert met zoon en kleinzoon in nieuw portret

De foto is genomen in de troonzaal en toont Charles in vol koninklijk ornaat. Koning Charles draagt de mantel van Buckingham Palace, de keizerlijke staatskroon en de Sovereign’s orb en Sovereign’s scepter with cross. Ook zit hij op één van de troonstoelen uit 1902 die gemaakt zijn voor voor de toekomstige koning George V en koningin Mary en werden gebruikt bij de kroning van koning Edward VII. Prins George draagt zijn page-uniform van die kroningsdienst en ook prins William draagt een ceremonieel gewaad.

George in beeld als troonopvolger

George staat sinds zijn geboorte al op de foto als ‘toekomstige koning’. Koningin Elizabeth ging al eerder op de foto met de toekomstige vorsten. De eerste foto waar prins George op stond was bij zijn doop. Daarna volgde er een portret in 2016, ter ere van wijlen koningin Elizabeth’s negentigste verjaardag en de laatste was rond kerstmis 2019.

De fotograaf

De fotograaf van dit portret, Hugo Burnand, vertelde aan Hello! magazine dat het “belangrijk was om deze foto te maken”. “Ik heb veel onderzoek gedaan in de archieven van eerdere kroningen en ik heb geen eerdere foto’s van de lijn van opvolging gezien”, legde hij uit. “Hoewel we foto’s hebben gezien van de koningin, prins Charles en prins William en prins George , hebben we ze nog nooit in de troonzaal gezien met alle ornaat.”

Hij voegt eraan toe: “Er zit veel formaliteit in die foto. Maar ik denk dat ik erin geslaagd ben om tegelijkertijd de essentie van de individuen te laten zien, waardoor het voor mij niet alleen een historisch document is, maar ook een portret.”

