Bizar: dít boek voorspelde de dood van koningin Elizabeth en nog veel meer historische gebeurtenissen

In het boek, dat al wordt uitgegeven sinds 2005, is voorspeld dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd zou overlijden. Nu blijkt dat de schrijver daar al die tijd gelijk in had. En zo werden er nog veel meer historische gebeurtenissen voorspeld.

Boek voorspelde dood Elizabeth

We hebben het hier over het boek met de lange titel Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future. Het is een werk van Mario Reading, een toepasselijke achternaam als je het ons vraagt. Maar dat betekent niet dat die beste man verantwoordelijk is voor alle voorspellingen in het boek. Het interpreteert namelijk oude teksten van de Franse, 16e-eeuwse astroloog Nostradamus.

Andere voorspellingen

Deze Nostradamus zou nog tal van andere indrukwekkende voorspellingen op zijn naam hebben. Zo zou hij de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben voorspeld, en ook de aanslagen op 9/11.

Britse koningshuis

Dat de queen dit jaar zou overlijden, hadden we - kijkend naar de voorspellingen - kunnen weten. In het boek staat namelijk dat dit in 2022 op haar 96e zou gebeuren. En dat is niet het enige wat de schrijver te zeggen heeft over het Britse koningshuis. Er is namelijk nog een voorspelling gedaan voor de toekomst, die wij best bijzonder vinden.

Niet William maar Harry is de volgende koning

In het boek staat namelijk beschreven dat het niet prins William zal zijn die koning Charles opvolgt, maar zijn jongere broer prins Harry. Volgens de voorspeller zal Charles ‘vanwege zijn scheiding van Diana worden verdreven door het volk’ en vervangen worden door Harry, ‘de man die nooit had verwacht koning te worden’. Deze voorspelling is nogal bijzonder om een aantal redenen. Ten eerste kan Charles niet meer scheiden van Diana, aangezien zij 25 jaar geleden al overleed. Dat had de voorspeller dus even gemist. Daarnaast heeft Harry onlangs afstand gedaan van zijn koninklijke titels. Maar wie weet krijgt de voorspeller het op een of andere bijzondere manier toch nog bij het juiste eind en wordt Harry toch de volgende koning.

Wijlen queen Elizabeth had 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.

