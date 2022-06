Brits koningshuis deelt prachtig portret koningin Elizabeth ter ere van start Jubileumviering

Op het Instagramaccount van het Britse koningshuis is een foto gedeeld waarop duidelijk te zien is dat de koningin nog steeds erg kwiek is. Ze poseert lachend voor de camera in een lichtblauw mantelpakje.

“Ik blijf geïnspireerd door de goede wil die mij getoond is”

Bij de foto is ook nog een boodschap gedeeld. “Bedankt aan iedereen die betrokken is geweest bij het bijeenroepen van gemeenschappen, families, buren en vrienden ter gelegenheid van mijn platina jubileum, in het Verenigd Koninkrijk en in het Gemenebest. Ik weet dat er bij deze feestelijke gelegenheden veel gelukkige herinneringen zullen worden gecreëerd. Ik blijf geïnspireerd door de goede wil die mij is getoond en hoop dat de komende dagen de gelegenheid zullen bieden om na te denken over alles wat de afgelopen zeventig jaar is bereikt, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.”

Wereldwijd het oudst en langst zittende staatshoofd

Het is ook niet zomaar een week, want koningin Elizabeth regeert al 70 jaar. Een Zilveren en Gouden Jubileum heeft ze dan ook al meegemaakt. Ze is overigens niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook wereldwijd het oudste en langst zittende staatshoofd.

De kans is groot dat Elizabeth deze dagen met een diadeem wordt gespot. Wist je dat ze een trucje heeft om ervoor te zorgen dat deze niet in haar hoofd drukt?

