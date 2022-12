Britten springen na hatelijke column massaal in de bres voor Meghan

In een column in de Britse krant The Sun liet Jeremy zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over de documentaire van Harry en Meghan, waarbij vooral die laatste het behoorlijk moest ontgelden. Het leverde een stortvloed aan klachten op bij de Independant Press Standards Organisation: een duizendje of 17,5. Zoveel kreeg de organisatie er niet eerder. Het waren er zelfs meer dan in heel 2021 bij elkaar (14.355).

Uitwerpselen

Met name één alinea in de column van Jeremy sprak – in negatieve zin – nogal tot de verbeelding. In een verwijzing naar een scène uit de serie Game of Thrones, die hij later ietwat bagatelliseerde door ‘m ‘onhandig’ te noemen, schreef hij het volgende: ‘Ik haat haar. ’s Nachts kan ik niet slapen, dan lig ik met mijn tanden te knarsen en droom ik van de dag dat ze gedwongen wordt om naakt door de straten van elke stad in Brittannië te lopen terwijl het publiek “schaam je!” schreeuwt en uitwerpselen naar haar gooit.’

‘Absoluut NEE’

In zijn relaas deed Jeremy nog een opvallende uitspraak: “Iedereen van mijn leeftijd denkt er hetzelfde over.” Dat laatste blijkt niet helemaal het geval. Presentatrice Carol Vorderman slingerde een tweet de wereld in, die later viraal ging. ‘NEE, Jeremy Clarkson. Op geen enkel niveau, onder geen enkele omstandigheid, is het oké om dit soort dingen te schrijven over welke vrouw dan ook en absoluut NEE tegen “iedereen van mijn leeftijd denkt er hetzelfde over”.’

Schrijver Philip Pullman staat ook perplex. ‘Dat Jeremy Clarkson dit soort dingen kan schrijven, en ze ongegeneerd kan publiceren, vertelt ons alles wat we moeten weten over de manier waarop Rupert Murdoch (ceo van de uitgeverij waar The Sun onder valt, red.) onze publieke levens heeft vergiftigd en verpest.’

Activist Nimco Ali doet een treffende uitspraak over het hele voorval. ‘Een jonge zwarte vrouw spreekt openlijk over haar worsteling met zelfmoordgedachten als gevolg van hoe ze door de media is behandeld en dit is hoe sommige mensen in de media reageren. Dit is echt afschuwelijk.’ Daar sluiten we ons bij aan.

Onvoorwaardelijke excuses

Zestig leden van het Britse parlement hebben inmiddels laten weten van The Sun te eisen dat de krant ‘onmiddellijk actie’ tegen Jeremy onderneemt. Ze willen dat hij op zijn minst zijn ‘onvoorwaardelijke excuses’ aan Meghan aanbiedt.

De mijmeringen van Jeremy horen volgens hen niet in de huidige maatschappij thuis. Ze zouden bijdragen aan een onacceptabel klimaat van haat en geweld en de indruk wekken dat het oké is om gewelddadig taalgebruik tegen een vrouw te gebruiken met wie je het misschien oneens bent. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: The Guardian, AD