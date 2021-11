Broer Meghan Markle schrijft excuusbrief aan zijn zus en Harry

Tussen Thomas Jr. en Megan heersen al lange tijd spanningen. In een openbrief aan roddelblad InTouch schreef Thomas dat Harry zijn huwelijk met Meghan moest afblazen. “Meghan Markle is een vervelende, oppervlakkige, verwaande vrouw die jou en de koninklijke familie tot schande is”, stond er onder andere in de brief.

Gemene brief

In een recente aflevering van Big Brothers VIP kreeg Thomas de opdracht om een hele andere soort brief te schrijven. Voor de camera las hij de brief voor. “Beste Meghan en Harry”, begint hij. “Het allereerste wat ik wil zeggen, is dat ik echt ontzettend veel spijt heb van de verschrikkelijk gemene brief die ik jullie gestuurd heb voor jullie huwelijk. Ik wil dat jullie weten dat dit niet is hoe ik echt ben, het kwam vanuit een donker en gekwetst deel van mijn hart. Ik ben niet zo’n gemeen persoon en ik heb vooral heel veel liefde om te geven.”

Gekwetst

Zijn woede kwam voort uit een uitspraak van Meghan. In een eerder interview noemde ze hem ‘verre familie’. “Ik was erg gekwetst en verbaasd hierdoor, omdat we juist zo’n goede band en relatie hadden tijdens onze kindertijd. De enige manier waarop ik mijn hart kon beschermen, was door een muur om mij heen te bouwen. Ik weet nu dat dit heel kinderachtig was en verkeerd en ik heb er dan ook oprecht spijt van.”

Geen privacy

Niet alleen met de uitspraak van Meghan had hij het moeilijk. Hij vond het ook lastig dat zijn familie in het middelpunt van de belangstelling kwam, nadat bekend werd dat zijn zus en Harry een relatie hadden. “Ineens hadden we geen privacy meer. En laat me je vertellen dat het erg stressvol was om daarmee om te gaan zonder enige hulp. Een echte nachtmerrie die voor constante druk zorgde. Ik zou willen dat ik de klok kon terugdraaien en alles opnieuw kon doen, wetende wat ik nu weet.”

Trots

Tot slot heeft hij nog een boodschap voor zijn zus: “Meg, als ik de klok kon terugdraaien zou ik je vertellen dat ik zo ontzettend trots op je ben en ook ontzettend blij voor jou en Harry ben. En ik hou van je. Je bent mijn kleine zusje, mijn familie en dat zal je altijd blijven. Je hebt de liefde van je leven gevonden en je bent nu je eigen familie gestart en ik kan niet meer trots op je zijn dan ik nu al ben.”

