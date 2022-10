Buckingham Palace ontvangt meer dan 50.000 brieven voor Elizabeth

Het paleis spreekt van in totaal meer dan 50.000 brieven ontvangen in de weken na het overlijden van de vorstin. Vrijdagavond deelde Buckingham Palace foto’s van de vele brieven, kaarten en enveloppen en liet zien dat het speciale ‘Correspondence Team’ de schrijfsels aan het lezen is.

‘We denken aan u’

“We denken aan u”, staat prominent op een van de kaarten. Tussen de stapels brieven was op verschillende enveloppen ook het handschrift van kinderen te zien. Sommige berichten waren persoonlijk aan koning Charles III gericht. Het correspondentieteam leest én beantwoordt zorgvuldig elk ontvangen bericht.

Beeld VICTORIA JONES - POOL/GETTY

Overlijdensakte

Koningin Elizabeth overleed op 8 september, maar haar officiële doodsoorzaak werd pas donderdag bekendgemaakt. Volgens de National Records of Scotland is Elizabeth ‘vredig’ overleden door ouderdom. De overlijdensakte is ondertekend door haar dochter prinses Anne, die op het moment van overlijden ook bij haar was.

Bron: Sky news