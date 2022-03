Buren worden met Queen Elizabeth? Dit huis op Sandringham is te koop

Het gaat om een historische woning die bekend staat als ‘Station House’. Het pand werd in 1989 gebouwd en grenst aan het voormalige treinstation van Wolferton. Sinds de sluiting van het station in 1969 wordt het pand gebruikt als gezinswoning.

Prijskaartje

Aan zo’n bijzonder pand hangt natuurlijk een flink prijskaartje. De woning kost 1,2 miljoen pond en beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers, drie woonkamers en een prachtig uitzicht op het platteland. Extra leuk: het is op slechts een steenworp afstand (3,2 kilometer) van Sandringham House.

Vervlogen tijdperk

Het makelaarskantoor Sowerby’s noemt de woning een “prachtig voorbeeld van een prachtig huis dat de nostalgie van een vervlogen tijdperk weergeeft”.

Station House, Sandringham Beeld Kristian Lehner, Sowerbys Estate Agents

Over Sandringham

Het Sandringham House is een landhuis op het landgoed Sandringham vlakbij het gelijknamige dorpje in Norfolk. Het aan de kust gelegen huis en landgoed zijn privé-eigendom van de Britse koninklijke familie. Hoewel koningin Elizabeth verschillende prachtige huizen heeft - waaronder Buckingham Palace, Windsor Castle en Balmoral Castle - brengt ze de feestdagen het liefste door in haar Sandringham House.

