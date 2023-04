Camilla gaat na de kroning van koning Charles door het leven als koningin

Normaal gesproken wordt in Groot-Brittannië de echtgenote van de koning altijd aangeduid met koningin, maar Camilla wordt sinds het overlijden van koningin Elizabeth steevast koningin-gemalin genoemd.

Belangrijke rol prins George

Het Britse hof deelt gisteravond een nieuw portret van Charles en Camilla met daaronder verschillende mededelingen over de kroning. Zo zal prins George (9) een bijzondere rol krijgen tijdens de kroning van Charles. Hij zal verschijnen als zogeheten Page of Honour. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

Page of Honour

Ook de kleinkinderen van Camilla zijn Pages of Honour. Freddy Parker Bowles, Gus Lopes en Louis Lopes zijn de drie kleinkinderen van Camilla die Pages of Honour zijn. Net als haar achterneef Arthur Elliot. Dit houdt in dat zij zullen meelopen door het middenpad van Westminster Abbey tijdens de kroning van Charles en een koningsmantel zullen dragen.

Bron: Instagram