‘Camilla gaf Meghan achter haar rug om déze gemene bijnaam’

Biograaf Tom Bower werkt momenteel aan de biografie van Meghan. Hij vertelt dat het vooral Camilla was die wat van dat vertrek vond. Ook onthult hij een onaardige bijnaam die Camilla voor Meghan had.

Camilla niet blij met Meghan

Camilla zou in de eerste plaats not amused zijn geweest over het commentaar dat Harry en Meghan op het Britse koningshuis gaven tijdens hun interview met Oprah. Ze vond met name het commentaar op Charles onterecht en vindt dat hij een goede vader voor Harry is geweest.

Gemene bijnaam

Camilla zou Meghan sinds hun vertrek naar Amerika achter haar rug om een gemene bijnaam hebben gegeven, namelijk ‘the minx’. Dit woord staat voor een vrouw die haar sexappeal gebruikt om dingen voor elkaar te krijgen. Ze noemt Meghan hiermee dus een verleidster en onbetrouwbaar. Ai!

Wantrouwen

Bower laat weten dat Camilla altijd al wantrouwig tegenover Meghan stond: “Camilla vond het moeilijk te geloven dat Meghan haar carrière en onafhankelijkheid zou opgeven om zich stilzwijgend als een teamplayer aan de monarchie toe te wijden.”

Bron: Beau Monde