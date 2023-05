Camilla onthult haar ultieme tip om fit te blijven (en het is gratis!)

Je zou misschien denken dat Camilla een peperdure personal trainer heeft die haar fit moet houden, maar niets blijkt minder waar te zijn. Camilla volgt gratis balletlessen die vanuit huis te volgen zijn van de Royal Academy of Rad (RAD). Ze is in 2018 met de lessen begonnen en volgt deze nog steeds wekelijks met een groepje vriendinnen. De lessen zijn speciaal gericht op een wat oudere doelgroep en staan in het teken van het verbeteren van mobiliteit, postuur, coördinatie en je energielevel.

Ideale hobby

Camilla zou met name erg hebben genoten van de lessen tijdens de coronapandemie en met haar drukke schema is het natuurlijk ook erg fijn dat ze de lessen gewoon vanuit huis kan volgen. Ze bewijst ook maar weer dat het nooit te laat is om een nieuwe hobby op te pakken, aangezien ze pas op haar zeventigste is begonnen met het volgen van de balletlessen.

Bron: Express