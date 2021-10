Camilla over prins Charles: “Hij is een workaholic, hij werkt veel te veel” Beeld BrunoPress/PhotoShot

We hebben allemaal weleens wat te klagen over onze partners. Voor Camilla is dat niet anders. Zij vindt dat haar Charles een workaholic is, en dat zint haar niet.