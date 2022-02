En dat ze op dit moment in het openbaar verschijnt, is opvallend...

Queen Camilla

Koningin Elizabeth liet een dag voor haar 70-jarig regeringsjubileum weten dat het haar ‘oprechte wens’ was dat Camilla deze rol krijgt. Een koningin-gemalin is de vrouw van een regerende koning. Met deze titel deelt Camilla straks dezelfde sociale rang en status als haar echtgenoot en mogen de Britten haar dus Queen Camilla gaan noemen.

‘Zeer vereerd’

Camilla was donderdag op werkbezoek in Londen, waar ze de Nourish Hub mocht openen. Dit is een gemeenschapskeuken voor mensen die eenzaam zijn of in sociaal isolement zijn komen te zitten. Iemand uit het publiek vroeg Camilla naar de wens van koningin Elizabeth. Ze zei dat ze ‘zeer, zeer vereerd’ is en ook dat ze ‘geraakt’ was door de woorden van Elizabeth.

Charles heeft corona

Dat Camilla op pad was, is best opmerkelijk aangezien Charles op dit moment corona heeft. Woensdag werden ze nog samen gespot bij een gala in het British Museum in Londen.

