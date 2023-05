Camilla’s kleinzoon moet eretaak tijdens kroning uitvoeren met één arm in een mitella

Camilla’s kleinzoon Gus Lopes (13) brak vlak voor de grote dag zijn arm, wat het uitoefenen van zijn officiële taken er niet makkelijker op zal maken.

Belangrijke taak

Gus, een van de zoons van Camilla’s dochter Laura en haar partner Harry Lopes, is tijdens de kroning één van Camilla’s pages of honour. Zijn belangrijke taak? Het omhoog houden van de sleep van zijn grootmoeder, terwijl ze haar weg aflegt naar Westminster Abbey. Appeltje-eitje, denk je misschien. Maar die sleep weegt naar verluidt zo’n vijftien pond. Gelukkig voor Gus wordt hij bijgestaan door zijn tweelingbroer Louis en hun neef Freddy Parker Bowles.

Het incident

Hoe de pechvogel zijn arm brak? Volgens een vriend van de familie kreeg hij op vakantie een fietsongeluk. Het gips is inmiddels verwijderd, maar Gus zal zijn arm op de grote dag in een mitella dragen.

Prins George

Gus is niet de enige jonge telg met een opdracht tijdens de kroning. Prins George (9), de oudste zoon van William en Kate, is page of honour van zijn opa Charles en zal déze belangrijke taak vervullen.

Prins George stapt steeds meer in de schijnwerpers. In onderstaande video kom je erachter wat zijn lievelingsliedje is.

Bron: Beau Monde