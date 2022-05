Naast een fotoserie, geeft Camilla ook een interview aan het tijdschrift.

Camilla op de cover van Vogue

Een bron laat aan de Britse tabloid Daily Mail weten dat de Vogue-fotoshoot met Camilla vorige week al plaatsvond. Strikt geheim, maar iemand heeft zijn of haar mond dus voorbij gepraat. “Er zijn al maanden gesprekken over, dus het zit al lange tijd in de pijplijn. Er is goed over de timing nagedacht en haar 75e verjaardag voelde als het geschikte moment”, aldus de insider.

Toekomstige koningin Camilla

Daily Mail omschrijft dat Britten deze cover zullen zien als ‘een belangrijke, nieuwe stap in de richting van het moment waarop prins Charles koning wordt’. En Camilla koningin-gemalin. “Camillia’s verschijning in Vogue zal haar meer in het hart van de samenleving plaatsen.”

Na platina jubileum van koningin Elizabeth

Volgens de bron verschijnt het nummer na de viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth in juni, om dat ‘niet te overschaduwen’. Maar naar verluidt heeft de Queen verder haar zegen gegeven aan haar schoondochter om de cover van Vogue te sieren. Hertogin Kate en Elizabeth zelf gingen haar al voor, in 2016 en in 1957.

Bron: Daily Mail