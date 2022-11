Camilla verwijst naar Elizabeth tijdens eerste toespraak als koningin-gemalin: “Ze wordt ontzettend gemist”

Camilla mocht een toespraak houden voor de Queen’s Commonwealth Essay Competition, een schrijfwedstrijd voor scholen. Tijdens het toespreken van de winnaar, sprak ze ook over Elizabeth. “Ik kan niet beginnen zonder eerst even hulde te brengen aan mijn geliefde schoonmoeder, die nog steeds in onze gedachten is vandaag en die we ontzettend missen.”

“Enorme steun”

Tijdens haar speech maakte ze een mooi bruggetje naar het belang van geschreven woorden. “In de afgelopen maanden hebben mijn man en ik enorme steun gehad aan de condoleances die we uit alle uithoeken van de wereld hebben ontvangen, en nog steeds ontvangen.”

Genezende woorden

“Zij herinneren ons eraan dat het geschreven woord een unieke kwaliteit bezit om te verbinden, te genezen, gerust te stellen en hoop te geven, zelfs in een periode van rouw.” Na afloop van haar toespraak nam Camilla de uitgebreid de tijd om te poseren met de jonge prijswinnaars. Bij de bijeenkomst waren ook onder anderen voormalig Spice Girl Geri Horner, zangeres Alexandra Burke en actrice Ayesha Dharker aanwezig.

Bron: BBC