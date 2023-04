Charles breekt met déze koninklijke traditie tijdens de kroning

Dat meldt Beau Monde op basis van de gepubliceerde dagplanning van Buckingham Palace.

Andere koets

Wat opvalt? Charles rijdt op 6 mei op de heenweg niet in de Gold State Coach, de traditionele koets waarin de vorst(in) normaal gesproken van Buckingham Palace naar Westminster Abbey rijdt, en terug. Zijn moeder, wijlen koningin Elizabeth, deed dat wel in 1953.

Charles koos ervoor om met Camilla alléén op de terugweg in de koets te rijden. Op de heenweg neemt het stel plaats in de ultramoderne Diamond Jubilee State Coach, die zelfs is voorzien van airconditioning en schokdempers.

Weerspiegeling

Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zijn de keuzes representatief voor de processies: de kleinere naar Westminster Abbey en de grotere terug naar het paleis. De koetsen waren de persoonlijke keuze van Charles en Camilla.

Breken met traditie

Het is onduidelijk waarom Charles hiervoor koos. Wel klaagde koningin Elizabeth ooit dat de Gold State Coach oncomfortabel is. De gouden staatskoets werd in 1762 gebouwd en sinds de kroning van koning William IV in 1830 bij elke kroning gebruikt. Charles is sindsdien de eerste vorst die niet heen én terugrijdt in de koets.

Bron: Beaumonde