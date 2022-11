Charles en Camilla delen indrukwekkend kijkje in de keuken van Buckingham Palace

Op Instagram delen Charles en Camilla een letterlijk kijkje in de keuken.

Kijkje in de keuken van Buckingham Palace

‘Wat wordt er klaargemaakt voor het staatsbezoek van de Zuid-Afrikaanse president? De chefs van Buckingham Palace zijn hard aan het werk voor het staatsbanket van morgenavond’, schrijft het paar bij de video.

Bijzondere bloem

In de video is naast de bereiding van groente en vlees ook iets anders bijzonders te zien: een van de chefs werkt aan bijzondere bloemen, die ze als het ware beschildert met een kwastje.

Protea

Het blijkt hier om een nationale bloem van Zuid-Afrika te gaan, genaamd Protea. ‘De bloem wordt nagemaakt van suiker en beschilderd met eetbare kleurstoffen en zal met petitfours en koffie worden geserveerd’, zo kunnen we bij de video lezen.

Reacties

Op de video wordt alleen niet door alle volgers even positief gereageerd. ‘We zitten midden in een financiële crisis. Er leven nu zoveel mensen in armoede. Het is ongepast om dit nu te plaatsen’, schrijft een volger. Iemand anders valt om een andere reden over de video: ‘Ik dacht dat de chefs het eten wel op hygiënische wijze zouden bereiden, maar hun keuken is nog viezer dan de mijne.’

Bron: Instagram