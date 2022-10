Charles en Camilla zetten traditie voort met kaartje aan eeuwelingen

Het is sinds 1917 een traditie dat de Britse vorst stilstaat bij bijzondere verjaardagen en jubilea in het land. Niet alleen mensen die honderd of 105 jaar zijn geworden, ook echtparen die hun zestigste, 65e of zeventigste huwelijksjubileum vieren, krijgen een kaart opgestuurd van het koninklijk huis.

Foto van het koningspaar

Het was voor koning Charles en koningin-gemalin Camilla de eerste keer dat ze een felicitatie stuurden. Sinds een maand is Charles koning. Ze namen daarmee de traditie over van koningin Elizabeth. Het gaat om een kaart waarop het koningspaar staat. De foto dateert uit de zomer van 2018. Uiteraard mag een gelukwens op de kaart niet ontbreken.

Honderd jaar

Het koninklijk huis post een foto op sociale media van Ruth Park-Pearson die honderd jaar is geworden. Zij werd in 1922 in Glasgow geboren en heeft gediend in de Women’s Royal Naval Service (WRENS), de vrouwenafdeling van de koninklijke marine. Ze vierde haar verjaardag vrijdag in aanwezigheid van haar zes kinderen, dertien kleinkinderen en 25 achterkleinkinderen,

Meer dan een miljoen felicitaties

Onder koningin Elizabeth zijn volgens Buckingham Palace ongeveer 1,3 miljoen felicitaties de deur uitgegaan, ook naar Britten in het buitenland.

