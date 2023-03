Charles geeft zijn jarige broer Edward déze titel

Edward is namelijk benoemd tot de nieuwe hertog van Edinburgh. Hij neemt die titel over van Charles, die na het overlijden van hun vader Philip tot hertog van de Schotse hoofdstad werd benoemd.

Niet naar Charlotte

Charles leek de titel aanvankelijk te willen bewaren voor zijn kleindochter prinses Charlotte (7), de dochter van William en Kate. Charlotte is sinds het overlijden van Elizabeth na haar vader en broer George (9) namelijk derde in lijn van troonopvolging. Toch heeft Charles nu anders besloten en gaf hij zijn broer een mooi verjaardagscadeau.

Symbolische titel

Voor Philip werd het hertogdom Edinburgh in 1947 gecreëerd, het jaar dat hij met Elizabeth trouwde. Het is vooral een symbolische titel. Na Philips overlijden in 2021 nam Charles de titel tijdelijk over.

Nieuwe hertog Edward en zijn vrouw Sophie Rhys-Jones, die hertogin van Edinburgh wordt, zijn vrijdag in Edinburgh. In de Schotse hoofdstad wonen ze een receptie bij die in het teken staat van een jaar oorlog in Oekraïne.

‘Jonge mensen helpen’

“We zijn trots om het nalatenschap van prins Philip voort te zetten. We kunnen zo jonge mensen van allerlei achtergronden helpen om mooie dingen te bereiken”, zeggen Edward en Sophie.

Edward is de dertiende in lijn van troonopvolging. Hij woont de kroning van Charles in mei bij als hertog.

