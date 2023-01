Charles gelooft nog in verzoening met Harry: ‘Enige uitweg uit deze puinhoop’

Bronnen melden aan de Britse krant The Telegraph dat Charles gelooft dat hij en Harry op een dag weer op goede voet met elkaar verder kunnen. ‘Het feit dat ze vader en zoon blijven, zal ze hoogstwaarschijnlijk weer bij elkaar brengen.’

Spare

De afgelopen week was er veel te doen om diverse passages van Harry‘s boek Spare, dat pas dinsdag verschijnt, maar per ongeluk al even in Spaanse boekhandels verkrijgbaar was. Er kwamen grootste onthullingen naar buiten. Zo zouden William en Kate Harry hebben aangemoedigd het nazi-kostuum te dragen, zou William zijn jongere broer tijdens een ruzie fysiek hebben aangevallen, gebruikte Harry cocaïne tijdens zijn tienerjaren en doodde hij 25 mensen tijdens zijn missie in Afghanistan.

Eerder meldde de krant al dat Harry en zijn vrouw Meghan ondanks hun Netflix-documentaire toch een uitnodiging krijgen voor de kroning van Charles op 6 mei. Een mooie gelegenheid om de familiebanden weer te versterken, zou je denken. Harry en Meghan gaven eerder aan vóór de kroning een ontmoeting te willen met de belangrijkste leden van de koninklijke familie. Volgens bronnen willen de twee excuses voor de pijn en schade die ze de afgelopen jaren hebben geleden.

Is koning Charles III wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt. Royalty-expert Rick Evers vertelt je er alles over:

Bron: Linda.nl