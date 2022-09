Charles houdt dit bijzondere ochtendritueel van koningin Elizabeth in stand

Het is niet zomaar een traditie. Deze gaat terug tot het tijdperk van koningin Victoria en is doorgevoerd in alle woningen waar koningin Elizabeth verbleef. Van Balmoral Castle tot Windsor Castle. Laten we eerlijk zijn: eigenlijk ontkomt Charles er dus niet aan. Maar naar verluidt is hij een liefhebber.

Charles houdt traditie Elizabeth in stand

Waar we het over hebben? Doedelzakmuziek! Niet iedereen zal er ’s ochtends vroeg op zitten te wachten, maar koningin Elizabeth deed dat wel. Stipt om 9 uur ’s ochtends luisterde de koningin naar een fijn stukje van die muziek. Daar had ze een vaste doedelzakspeler voor. Sinds 2015 was dat Scott Methven.

Hij is een vroege vogel

De kans is wel groot dat de beste man iets eerder uit zijn bed moet komen nu Charles koning is. Elizabeth stond de laatste jaren niet meer zo vroeg op, maar Charles is wel een vroege vogel. Naar verluidt gaat zijn wekker vaak rond 7 uur. Als de doedelzakspeler om 9 uur begint, is de kans groot dat Charles niet meer aanwezig is om de muziek te horen.

Het nieuwe huis van Charles

Ook moet de doedelzakspeler waarschijnlijk verhuizen naar Clarence House of Buckingham Palace, waar de nieuwe koning naar verwachting het grootste deel van zijn tijd als staatshoofd zal doorbrengen.

Groot fan

Je kunt het je misschien niet voorstellen, doedelzakmuziek luisteren om 7 uur ’s ochtends, maar Charles houdt de traditie heel graag in stand. Sterker nog: hij heeft affiniteit met alles wat met Schotland te maken heeft en is groot fan van de muziek.

Bron: Woman and home