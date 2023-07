Charles keert terug naar de plek waar Elizabeth haar laatste weken doorbracht

Balmoral zal voor altijd geassocieerd worden met het overlijden van de koningin op 8 september vorig jaar. Ze bracht er de laatste weken voor haar dood door en Charles zocht haar regelmatig op vanwege haar broze gezondheid. De koning reist in augustus af om er tot begin oktober te blijven.

Charles brengt sterfdag Elizabeth in stilte door

Naar verwachting brengt Charles haar sterfdag ‘in stille bezinning’ door op het landgoed Balmoral, omringd door het weidse landschap van de Highlands, waar Elizabeth zo van hield. Hij ‘viert’ daarna ook dat hij een jaar op de troon zit, de zogenaamde accession day.

Zijn moeder bracht haar accession day (toetredingsdag) op 6 februari destijds bijna altijd door op Sandringham. Daar was haar vader koning George in 1952 vredig in zijn slaap gestorven.

Tradities op Balmoral

Volgens The Telegraph worden op Balmoral ook andere koninklijke tradities voortgezet. De royal familie komt in de maanden augustus en september deels bij elkaar voor wandelingen op het platteland, korhoenderjacht, vissen en picknicks. Dat zal ook dit jaar weer het geval zijn.

Elizabeth op Balmoral

Balmoral Castle is sinds 1852 in bezit van de Britse koninklijke familie. Prins Albert kocht landgoed destijds voor koningin Victoria. Elizabeth begon haar zomervakantie altijd op Balmoral. Ook vierde ze met prins Philip een deel van de wittebroodsweken op het Schotse kasteel.

Bron: The Telegraph