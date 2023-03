Charles krijgt eigen James Bond-verhaal voor kroning

Dat maakt uitgeverij Ian Fleming Publications bekend. Auteur Charlie Higson schreef het verhaal, getiteld On his majesty’s secret service.

De kroning redden

Het boek is een knipoog naar het al bestaande Bond-verhaal On her majesty’s secret service, waarin James Bond een paar dagen voor de kroning moet voorkomen dat de ceremonie bruut wordt verstoord. De rijke Athelstan of Wessex heeft hiervoor namelijk wilde plannen.

Bloedstollend

Higson schreef eerder een hele serie Bond-boeken; de kinderreeks Young bond, en werd ruim een maand geleden gevraagd voor het speciale kroningsverhaal. Dat bezorgde hem wel wat stress. “Ik was dolblij, tot ik besefte dat het klaar moest zijn voor de kroning in mei. Het schrijven en afmaken in zo’n korte tijd is net zo spannend en bloedstollend als een Bond-missie. Hoewel er natuurlijk niemand op mij zou schieten.”

Opbrengst van het boek

De opbrengst van het boek gaat naar de National Literacy Trust, een organisatie die kansarme kinderen helpt met lezen en taal, om hun toekomstkansen te vergroten. Koningin-gemalin Camilla is beschermvrouwe van die stichting.

Het boek verschijnt op 4 mei, twee dagen voor de kroning van Charles.

Bron: ANP