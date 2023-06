Charles vertrekt uit déze koninklijke woning

Charles heeft besloten zijn woning in Wales van de hand te doen, schrijft de Britse krant The Telegraph. De koning zou dit willen doen omdat hij de kosten wil drukken. Het stulpje in Wales is een boerderij met de naam Llwynywermod die in 2007 een waarde van 1,2 miljoen had en nu ongetwijfeld meer. Het hertogdom Cornwall schafte de woning destijds aan.

Geen prins van Wales meer

Een andere reden dat de vorst het onderkomen opgeeft, is omdat hij verwacht minder tijd in Wales door te brengen. Charles was voorheen nog prins van Wales en gebruikte de woning toen regelmatig als uitvalsbasis voor werkbezoeken. Kroonprins William heeft de titel overgenomen sinds zijn vader koning is.

William wil het huis niet

William heeft ook de titel van hertog van Cornwall gekregen en kreeg daarmee ook Llwynywermod in zijn bezit. Maar William wil het huis in Wales niet gebruiken, zegt zijn woordvoerder tegen de krant. De kroonprins verblijft liever in hotels. Dat zou hij beter vinden voor de lokale economie.

Charles in Roemenië

Charles wisselt zijn onderkomens regelmatig af. Zo heeft hij een vakantiehuis in Roemenië, waar hij momenteel verblijft. Hij spreekt zelfs van ‘mijn Roemeense vrienden’. Het is voor de koning de eerste overzeese reis sinds zijn kroning op 6 mei.

In 2006 kocht Charles een huis in het dorp Viscri, dat ook meteen dient als plantenmuseum. Omdat planten een andere grote passie van hem zijn, bezoekt hij het Oost-Europese land regelmatig.

Bron: The Telegraph/ANP