Charles viert vandaag zijn eerste verjaardag als koning

De kans is wel groot dat er geen openbaar optreden is en dat Charles zijn verjaardag privé viert. Het is nog te vroeg in zijn regeerperiode om te melden dat de vorst de koninklijke traditie zal volgen om in de zomer een aparte officiële verjaardag te vieren, volgens de BBC.

Verjaardagsparade

De datum van de officiële verjaardag van koningin Elizabeth die in september overleed, was altijd gepland op een zaterdag in juni.

Elizabeth beleefde afgelopen juni haar laatste Trooping the Colour, een verjaardagsparade waarbij 1400 soldaten door Londen marcheren richting Buckingham Palace. De koninklijke familie kijkt dan altijd toe vanaf het paleisbalkon.

Verjaardag in juni

Waarschijnlijk viert Charles zijn verjaardag ook volgend jaar juni groots met het publiek, verwachten Britse media. Een maand eerder, op 23 mei 2023, wordt hij officieel gekroond.

Cadeau aan personeel

Charles deelt zelf cadeautjes uit. Niet voor zijn verjaardag, maar voor de kerst. Volgens de Britse krant ‘The Sun’ is de kersverse koning namelijk van plan om de werknemers die jaarlijks minder dan 30.000 pond verdienen een bonus te geven van 600 pond (omgerekend bijna 700 euro). Ook het overige personeel krijgt een bonus.

Bron: BBC