Charles wil déze artiest tijdens zijn kroning

Paul McCartney (80) zou op de verlanglijst staan van artiesten die het Britse hof zien optreden op de dag na de kroning tijdens een speciaal concert bij Windsor Castle dat op de Britse zender BBC te volgen is.

Een insider zegt tegen het tabloid The Mirror dat het een historische optreden kan worden. “Het idee dat een Beatle optreedt op de grote dag van koning Charles zou het helemaal afmaken.”

Aantrekkingskracht

Volgens de bron is de zanger perfect voor het podium op de feestelijke dag. “Hij heeft een uitgebreid repertoire en wereldwijde aantrekkingskracht.”

De echte line-up is nog niet bekend. Er komt ook een orkest “van wereldklasse”, vergezeld door “een paar van de grootste entertainers en dansers”. Ook The Coronation Choir staat op het podium, een koor dat bestaat uit onder anderen vluchtelingen en lhbti’ers.

Enkele duizenden Britten kunnen twee gratis kaartjes voor het concert bemachtigen via een loting.

Is Harry erbij?

Volgens een enquête zou een meerderheid van de Britten graag zien dat Charles’ zoon Harry erbij is tijdens de kroning. Of Harry zelf wil komen, is nog onduidelijk. De hertog van Sussex beseft dat zijn relatie met de koninklijke familie verslechterd is door het uitbrengen van zijn boek Spare (Reserve) en zijn onthullingen in het 400 pagina tellende boek.

Bron: The Mirror