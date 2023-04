Charles wilde Harry’s tabloidzaak stoppen uit angst voor imagoschade

De advocaten deelden de verklaring tijdens een zitting in het hooggerechtshof in Londen.

Op het matje bij Charles

Harry begon in 2019 een rechtszaak tegen het Britse tabloid The Sun, dat telefoons van leden van de koninklijke familie zou hebben gehackt. Naar eigen zeggen werd hij destijds door Charles op het matje geroepen, omdat de zaak ‘effect’, ofwel imagoschade, zou kunnen hebben op de familie. De prins spreekt van “een dringend verzoek (of eigenlijk meer een eis) van mijn vader.”

Prins William

Ook prins William is verweven in de zaak. Hij zou in 2020 met NGN hebben geschikt over het hacken van zijn telefoon. Volgens Harry kreeg zijn broer hiervoor een ‘erg groot bedrag’. De uitgeverij ontkent deze deal. Williams woordvoerder wil niet op de zaak reageren.

Eerder ontstond er veel commotie over de vraag over Charles wel de echte vader van prins Harry zou zijn. In onderstaande video zie je er meer over.

Bron: RTL Boulevard