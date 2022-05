Da’s pech, serie weg: Netflix schrapt door Meghan Markle bedachte animatieserie

Dat laat entertainmentsite Deadline weten.

Serie Meghan Markle geschrapt

Waarom Netflix de serie, die Pearl zou gaan heten, schrapte is niet bekend. Wel hebben we een vermoeden. Netflix tikte Harry en Meghan aan het begin van dit jaar namelijk al op de vingers.

Netflix is niet blij

In september 2020 sloten Harry en Meghan een miljoenendeal met Netflix. Het ging om een meerjarige overeenkomst en de twee zouden series, documentaires en kinderprogramma’s gaan maken. Hier is alleen nog weinig van terechtgekomen, waardoor de streamingdienst behoorlijk ongeduldig werd. Nu lijkt het geduld op.

Streep door project van Meghan Markle

In januari zette Netflix nog vacatures uit om productiemedewerkers te vinden voor Pearl. Maar nu is er toch een streep door de serie gezet. Harry zou ook een serie maken, over zijn werk bij de Invictus Games. We zijn benieuwd of die er nog wel komt.

Het idee rondom de serie

Meghan zou Pearl gaan maken met haar bedrijf Archewell Productions. Ze bedacht zelf het hele idee voor de verhaallijn. Pearl zou gaan over een twaalfjarig meisje dat avonturen beleeft en wordt geïnspireerd door diverse invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis.

Verhaallijn

“Net als veel meisjes van haar leeftijd is onze heldin Pearl op weg om zichzelf te ontdekken terwijl ze de uitdagingen van het alledaagse leven moet zien te overwinnen”, zei Meghan hier destijds over.

Meghans vertrek uit het Britse hof leverde een nieuwe kledingstijl op. Royalty-vlogger Josine vertelt er alles over in deze nieuwe video:

Bron: Deadline