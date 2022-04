De Britten zijn boos op prins Harry: “Hij is niet meer welkom” Beeld Samir Hussein/WireImage

De Britten zijn boos op prins Harry: “Hij is niet meer welkom”

Prins Harry is in ons kikkerlandje voor The Invictus Games, een internationaal multisportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Bij ons is de roodharige prins hartstikke welkom, maar in Groot-Brittanië volgens veel Britten niet meer.