De favoriete sneakers van hertogin Kate (en Lady Di) koop je nu bij de H&M

En voor nog geen 70 euro schaf jij deze sneakers ook aan.

Superga

Het gaat om de sneakers van Superga, die komend seizoen letterlijk hun tweede lente beleven. Niet voor niets, want deze trendschoenen zijn comfortabel, tijdloos en passen bijzonder goed bij lente en zomer 2023.

Inspiratiebron

Dat Kate zich laat inspireren door prinses Diana weten we inmiddels wel. Ook dit keer lijken de twee royals van hetzelfde schoeisel te houden. Echt een tijdloze sneaker, want na járen zijn deze gympen opnieuw helemaal hip. En jij kunt ze ook heel makkelijk aanschaffen. We vertellen je graag waar je ze koopt.

Prinses Diana in Angola in 1977 Beeld PA Images via Getty Images

Prinses Diana in Angola in 1977 Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Royal sneaker

Lady Di droeg de Superga-sneakers niet in het wit, maar in marineblauw met een witte zool tijdens haar bezoek aan Angola voor een Rode Kruis-missie in 1997. Kate verscheen de afgelopen jaren regelmatig op de witte gympen, voornamelijk bij sportieve activiteiten. Nee, ook al is Kate een echte royal, je spot haar lang niet altijd in een jurk en hakken.

Shoppen maar

De witte musthave Superga-sneakers zijn tegenwoordig gewoon verkrijgbaar bij de H&M voor een paar tientjes. Of je nu een jurkje, spijkerbroek, pantalon of rok draagt, het sneakermodel 2570 Cotu Classic kun je overal onder dragen. Liever geen wit? Je hebt de royal sneaker in allerlei vormen, kleuren en formaten. Je shopt ze hier!

Prins William en hertogin Kate in de Bahamas in 2020 Beeld WireImage

Hertogin Kate in Canada in 2016 Beeld Getty Images

Hertogin Kate in Schotland in 2021 Beeld Getty Images

Hertogin Kate in Engeland in 2022 Beeld Getty Images

Superga-sneakers bij H&M Beeld H&M

Kate werd gespot met een opvallend accessoire, waarvan royaltyvlogger Josine Droogendijk hoopt dat het een koninklijke trend gaat worden:

Bron: H&M