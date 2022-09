De hoge prijs die Koningin Elizabeths betaalde voor haar enorme plichtsbesef

Elizabeth deed zeven decennia lang hetzelfde, maar net even anders. Ze heeft al die jaren gedaan wat van haar verwacht werd, door zichzelf op de tweede plaats te zetten. Daarvoor betaalde ze een fikse prijs in haar persoonlijke relaties, vooral die met haar kinderen.

Lia van Bekhoven & Barbara Schneemann Getty Images

Koningin Elizabeth betrad regelmatig het wereldtoneel, maar een wereldleider was ze niet – ze nam geen politieke standpunten in. Waar de Queen voorál om wordt geprezen, is haar ijzersterke en consequente plichtsbesef.

Het plichtsbesef van Koningin Elizabeth

Ze maakte het Huis van Windsor tot een van de duurzaamste instituten ter wereld. Internationaal was de Queen herkenbaar en hoogst gerespecteerd. Britten hielden van haar omdat ze een symbool was van continuïteit, terwijl buiten de paleismuren de vooruitgang door schreed. Binnen de paleismuren heeft haar plichtsbesef haar wel wat gekost.

De moeilijke relatie met Charles

De verhouding met haar oudste zoon was – zeker vroeger – het meest ingewikkeld. Een jaar voor zijn geboorte, in 1947, houdt Elizabeth een toespraak ter ere van haar 21ste verjaardag. Ze belooft plechtig haar hele leven “of het lang zal zijn of kort” in dienst te stellen van het koninkrijk. Ze meent er ieder woord van.

In 1951 wacht een menigte haar op, op treinstation Paddington in Londen. Het staatshoofd komt terug van een wekenlang tournee door de Gemenebest. Op de zwart-witfoto is te zien hoe ze haar zoon op het perron begroet met een stevige handdruk. Charles is dan drie. Tegen zijn biograaf klaagt hij later over zijn afwezige, “emotioneel gereserveerde” ouders.

Charles, die van jongs af aan meer genegenheid nodig had dan hij kreeg, had de tijdgeest tegen. Het is bovendien not done in het milieu van de Britse upper class om te veel tijd door te brengen met je kinderen. Opvoeding besteed je uit aan het personeel.

Geen ontspannen moeder

Er zaten “beperkingen”, zal haar dochter prinses Anne (1960) later zeggen, aan de tijd die de Queen met haar kinderen kon doorbrengen. “Maar dat wilde niet zeggen dat ze geen zorgzame moeder was.”

Als tien en veertien jaar later Andrew en Edward geboren worden, heeft de Queen haar draai gevonden. Ze is, volgens historicus Robert Lacy, “warmer en flexibeler”, maar een ontspannen moeder is ze niet. Ze kwam nooit van haar constitutionele beslommeringen af.

(Original Caption) Queen Elizabeth II and Prince Philip fly back from a visit to Yorkshire in an Andover of the Queen's Flight, in a photo taken during the filming of the joint ITV-BBC film documentary The Royal Family. Beeld Bettmann Archive

Praktisch en stoïcijns

Hoewel de verhouding tussen Elizabeth en haar oudste zoon de laatste decennia beter werd, was het nooit hartelijk, laat staan intiem. Daar was Elizabeth ook de vrouw niet naar. Qua temperament was zij een Engelse plattelandsvrouw: praktisch en stoïcijns, nuchter en introvert. Had haar stamboom er anders uitgezien, dan had ze waarschijnlijk haar dagen doorgebracht in paardenstallen en had ze met haar honden lange wandelingen gemaakt in soppige velden. Dat deed ze het liefst.

De verhouding met zus Margaret, die hecht was voordat Elizabeth op een ander spoor gezet werd om klaargestoomd te worden tot troonopvolger, was in misschien hecht gebleven. Maar het zat er nooit in. Elizabeth liet er, in haar interpretatie van het koningschap, geen ruimte voor.

De zware taak van koning Charles

Het plichtsbesef van koningin Elizabeth heeft het Huis van Windsor zeventig jaar gestut. Wie in deze week van nationale rouw de beelden uit het Verenigd Koninkrijk volgt, ziet een eensgezind land, verbonden door haar monarchie. Aan Charles de zware taak om de verbindende kracht van zijn moeder voort te zetten. Maar of hij hetzelfde onverzettelijke plichtsbesef heeft als zijn moeder?

Fotografie: Getty, Fotografie The Royal Family