De honden van Charles en Camilla schitteren op de cover van een magazine

Hun baasje, hertogin Camilla, is deze maand namelijk de gasthoofdredacteur van het Britse magazine. Dit alles ter ere van haar naderende 75ste verjaardag.

Honden van Charles en Camilla op de cover

Camilla had natuurlijk zelf op de cover gekund, maar ze koos voor een verrassende twist. Ze besloot dat haar hondjes de voorkant van het tijdschrift mogen sieren. De twee kregen allebei een parelketting om. Niet zomaar parelkettingen: exemplaren uit de sieradenkist van de hertogin.

Opgeklommen

Beth en Bluebell zijn behoorlijk opgeklommen in het leven. Ze zaten ooit in het asiel, tot Charles en Camilla ze adopteerden. Nu wonen ze in een paleis, waar ze ontzettend verwend worden én verwerven ze bekendheid.

Foto door Kate

Uiteraard poseerde Camilla ook voor het magazine. Op de foto is ze te zien in een blauwe bloemetjesjurk en in haar hand houdt ze een rieten mand met bloemen vast. Ze zit in de tuin van haar eigen huis in Wiltshire. Het kiekje werd gemaakt door niemand minder dan hertogin Kate, op verzoek van Camilla zelf.

Blije hoofdredacteur

“We zijn dolblij dat onze gasthoofdredacteur op deze manier is vastgelegd door de hertogin van Cambridge”, schrijft Mark Hedges, de hoofdredacteur van Country Life Magazine. “We begrepen dat dit de eerste keer is dat er een formeel portret van de hertogin van Cornwall is gemaakt door de hertogin van Cambridge voor een tijdschrift en we zijn dan ook erg vereerd dat wij hiervoor zijn gekozen. De foto’s zijn geweldig en we zouden het leuk vinden om Kate nog eens te strikken voor een opdracht.”

Deze royals gingen haar voor

De editie van Country Life met Camilla als gasthoofdredacteur is vanaf woensdag 13 juli te koop. Camilla is niet de eerste royal die gasthoofdredacteur is van het magazine. Prins Charles deed dit voor zowel zijn 65ste als 70ste verjaardag en prinses Anne was gasthoofdredacteur voor haar 70ste verjaardag.

