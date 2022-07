William en Kate hebben tenslotte nog altijd niet Lilibet, hun nichtje, in levenden lijve ontmoet.

William en Kate naar Amerika voor Earthshot Prize

Prins William en Kate zullen voornamelijk naar Amerika gaan voor de uitreiking van de Earthshot Prize in december. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdragen aan het milieubewustzijn.

De uitreiking wordt in december gehouden in Boston, Massachusetts, zo heeft William zelf laten weten in een video op Instagram. William en Kate zullen er waarschijnlijk beide bij zijn, maar het is niet bekend of hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis ook mee zullen gaan.

Klimaatverbetering

De Earthshot Prize is een prijs die William niet zomaar nauw aan het hart gaat. William heeft de prijs zelf in het leven geroepen, samen met The Royal Foundation. Hij vindt het belangrijk om de mensen die bijdragen aan klimaatverbetering te vieren.

Harry en Meghan

De trip naar Amerika zou een ideale gelegenheid zijn om Harry en Meghan te bezoeken. William en Kate zijn sinds hun verhuizing in 2020 immers niet meer in Amerika geweest. Toch schijnt dat er niet in te zitten. En niet alleen omdat de vier naar verluidt nog altijd niet echt met elkaar door één deur kunnen.

Geen privétijd

Experts laten weten dat het ‘zeer onwaarschijnlijk’ is dat William en Kate tijdens de reis naar Boston tijd maken voor een ontmoeting met de familie Sussex. Zo zegt royal-expert Neil Sean tegen Express: “Ze plannen een vol programma zonder privétijd voor bezoeken. Typisch voor de royals.”



