Dit komt door de afstand en de pandemie, maar de Queen wil daar nu toch echt snel verandering in brengen. Maar of dat op tijd gaat lukken, is nog maar de vraag.

Emotionele Queen

Tot nu toe zag koningin Elizabeth de kleine Lilibet alleen via videobellen en op talloze foto’s die vanuit Californië naar het Britse koningshuis worden gestuurd. In haar ongebruikelijk emotionele nieuwjaarsspeech stipte koningin Elizabeth al aan dat het beslist geen makkelijk jaar voor haar was met onder andere het verlies van prins Philip en verschillende gezondheidsproblemen, maar een lichtpunt was de komst van vier nieuwe achterkleinkinderen. Lilibet is er daar een van, hoewel de twee elkaar dus nog nooit offline zagen.

Elizabeth wil Lilibet zien

“Ik heb van mensen binnen de hofhouding vernomen dat de Queen haar dolgraag op die manier wil ontmoeten. Ik denk ook dat ze dat heel erg graag wil”, vertelt koningshuisauteur Brian Hoey aan Woman & Home. “Ik vraag me wel af of het gaat gebeuren, maar ik denk graag van wel.”

Of de ontmoeting ook op korte termijn kán plaatsvinden, is nog maar de vraag. Prins Harry heeft laten weten wel graag een keer met zijn gezin van Amerika naar Engeland te vliegen, maar kan daar volgens hem niet aan genoeg politiebeveiliging komen. Het lijkt erop dat het kiezen of delen wordt: Elizabeth heeft met haar 95 jaar niet meer alle tijd van de wereld.

Verdrietige prins Charles

Queen Elizabeth is niet de enige Britse royal die Lili nog nooit ontmoet heeft. Ook prins Charles moet het doen met videobelletjes en foto’s. Archie ontmoette hij al wel en hij kan niet wachten om hem weer te zien, en zijn zusje dus voor het eerst: “De prins van Wales vindt het erg verdrietig dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad om tijd door te brengen met zijn kleinkinderen, hij mist hen echt heel erg”, klapte een bron dichtbij de royals onlangs uit de school. “Prins Charles spreekt de laatste maanden weer vaak met zijn zoon. Hij houdt van hem en van zijn kinderen en hij kijkt ernaar uit om tijd met hen door te brengen in de nabije toekomst.”

Bron: Beau Monde