De vrouw die prins Harry ontmaagdde doet na onthullingen in ‘Spare’ haar verhaal

In het boek Spare beschrijft Harry zijn ontmaagding door ‘een oudere vrouw’ die ‘heel veel van paarden hield’ op een veldje achter een Britse pub. Hij schreef dat het een ‘vernederend avontuur’ was. Dat erkent Sasha ook. “Het was niet heel glamoureus, we waren dronken en het was een vluggertje op een veld.”

De vrouw blijkt maar twee jaar ouder dan prins Harry en was zelf ten tijde van de gebeurtenis ook nog een tiener. De twee waren goede vrienden en kenden elkaar vanwege hun gezamenlijke interesse voor paarden. Sasha geeft in het interview aan dat ze niet wist dat Harry op dat moment nog maagd was.

Ze is vooral verbaasd dat Harry deze anekdote in zijn memoires heeft opgenomen. “Ik heb het 21 jaar geheimgehouden en zou er niks over hebben gezegd als hij het niet had opgeschreven”, stelt ze. Niet omdat hij royal was, maar omdat hij een vriend was. “Het was zo lang geleden, we waren nog tieners. Mij boeide het niet zoveel, omdat ik het al zolang wist.”

Bron: Daily Mail