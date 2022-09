Deze 10 dingen wist je niet over Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth

Queen Elizabeth was pas 25 jaar toen ze de machtigste vrouw van Europa werd. En dat terwijl ze niet eens geboren was als troonopvolgster. Haar oom deed afstand van de kroon waardoor haar vader ineens koning werd. Maar als ze ergens voor gaat, dan gaat ze er ook vol voor want ze is de langst zittende monarch ter wereld. Ze is dol op een persoonlijke noot. Zo heeft Queen Elizabeth II sinds zij op de troon zit meer dan 45.000 kerstkaarten met de hand geschreven. Zonder hulp. Ze houdt wel van nieuwe technologieën. Zo was haar kroning op 2 juni 1953 live op televisie te zien. Het was de eerste buitenlandse live-uitzending uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Als enige inwoner van Groot-Brittannië hoeft de queen geen rijbewijs te hebben. Maar ze heeft altijd gereden en doet dat nog steeds. Ze is een grote dierenvriend , zo'n grote dierenvriend dat alle zwanen in Engeland dezelfde eigenaresse hebben. Je raadt het al: Queen Elizabeth. Queen Elizabeth II heeft dagenlang geoefend met het dragen van de kroon. Zelfs als ze de kinderen in bad deed, hield ze 'm op! Ze denkt in oplossingen. Neem bijvoorbeeld haar huwelijk met Philip in 1947. Na de Tweede Wereldoorlog kocht Elizabeth met voedselbonnen materiaal voor haar bruidsjurk. Ze is stoer. Elizabeth II werd in het Britse leger opgeleid tot monteur en vrachtwagenchauffeur. Ze is met vier kinderen, acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen een echt familiemens. Ze is zo gewoontjes gebleven. Queen Elizabeth II kijkt het liefst tv op de bank met haar bord op schoot.

The Crown

The Crown gaat over de regeringstijd van Queen Elizabeth II en over persoonlijke issues die ze moet oplossen terwijl ze haar land probeert te leiden. In de serie is Claire Foy te zien als koningin Elizabeth, speelt Jonathan Lithgow de iconische Winston Churchill en Matt Smith stapt in de schoenen van Prins Philip. Inmiddels kun je 4 seizoenen op Netflix kijken. Een van de mooiste scènes in het vierde seizoen van The Crown, is de aflevering waarin Diana Spencer wordt geïntroduceerd. Met Duran Duran op haar walkman rolschaatst de aanstaande bruid van prins Charles in haar eentje door de verlate gangen van Buckingham Palace. Het geluk om zich in deze verstikkende omgeving even vrij te voelen, straalt van haar gezicht.

Beeld: Netflix.