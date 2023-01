Déze favoriete jurk van prinses Diana levert tonnen op tijdens veiling

Het gaat om een paarse fluwelen jurk van de Britse ontwerper Victor Edelstein, die de prinses droeg tijdens een fotoshoot in 1991 met Charles. Ze droeg de jurk later nog eens tijdens een fotoshoot voor het tijdschrift Vanity Fair in 1997, slechts enkele maanden voor haar tragische dood. Mario Testino was de fotograaf.

Favoriete jurk

De baljurk behoorde tot haar favorieten. Aanvankelijk dachten experts dat het item uit haar garderobe vrijdag bij veilinghuis Sotheby’s in New York tussen de 75.000 en 90.000 euro op zou leveren. Dat werd maar liefst ruim 556.000 euro. Het is daarmee de meest waardevolle jurk geworden die ooit geveild is door Sotheby’s, laat het veilinghuis weten.

Diana jurk Beeld ANP

Diana droeg de jurk ook al eens voor een van haar eerste officiële portretten. Die foto werd gemaakt door Antony Armstrong-Jones, de voormalige echtgenoot van prinses Margaret.

Dure ketting

Eerder in januari werd een beroemde ketting van Diana geveild. Van het peperdure juweel met amethisten en diamanten zou er maar één bestaan. De gelukkige koper was niemand minder dan Kim Kardashian.

Wie de jurk van Diana heeft gekocht, is (nog) niet bekendgenaakt.

Bron: Independent/ANP