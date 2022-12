Deze kroon draagt Charles tijdens zijn kroning

De Britse koning zal de St. Edward’s crown dragen tijdens de kroning. Dat is een lange traditie in het koningshuis.

Charles laat kroon aanpassen

Normaal staat de kroon in de Tower of London. Maar momenteel ontbreekt het pronkstuk. De Sint Edward kroon is namelijk in het grootste geheim weggehaald en naar een plek gebracht waar-ie wordt aangepast aan voor de kroningsceremonie van koning Charles III. Waar de kroon nu is, is uiteraard ook geheim.

Eeuwenoude traditie

Het is een eeuwenoude traditie om de Sint Edward kroon te dragen tijdens de kroning. Die traditie begon in de dertiende eeuw. De huidige versie van de kroon werd in 1661 gemaakt voor koning Charles II en verving de middeleeuwse kroon die gesmolten werd na de executie van zijn vader, Charles I in 1649.

Loodzwaar

Op Victoria en Edward VII na droegen alle vorsten daarna de Sint Edward kroon tijdens hun kroning. Victoria en Edward VII droegen een lichtere kroon, de Imperial state crown (keizerlijke staatskroon).

Het is niet zo gek dat ze daarvoor kozen, want de Sint Edward kroon is behoorlijk zwaar. Hij weegt zo’n 2,3 kilo, door alle edelsteden (444!). Wij krijgen al hoofdpijn als we eraan denken om het juweel te dragen...

De Sint Edward Kroon is gemaakt van massief goud, gevoerd met fluweel en hermelijn. De 44 edelstenen bestaan uit toermalijnen, witte en gele topazen, robijnen, amethisten, saffieren en aquamarijnen. Beeld Print Collector/Getty Images

Kroning Camilla

De Sint Edward Kroon is vernoemd naar Eduard de Belijder, koning van Engeland van 1042 tot 1066. De kroon is van massief goud, gevoerd met fluweel en hermelijn. De 44 edelstenen bestaan uit toermalijnen, witte en gele topazen, robijnen, amethisten, saffieren en aquamarijnen. Waarschijnlijk herken je de kroon wel, want hij staat ook op postzegels, munten, uniformen en onderscheidingen.

De kroning van Charles vindt plaats acht maanden na het overlijden van Elizabeth, op 6 mei in Westminster Abbey. Ook koningin-gemalin Camilla zal dan worden gekroond. Tijdens de dienst wordt vooruitgeblikt op de rol van Charles als vorst.

Ook queen Elizabeth II droeg de kroon tijdens haar inhuldiging in 1953. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) Beeld Getty Images

Bron: VRT.be