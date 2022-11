Deze look keek Kate van onze Máxima af

De prinses van Wales bracht samen met William een werkbezoek aan Scarborough. Het was hun eerste gezamenlijke publieke uitstapje na hun vakantie met de kinderen. Ze waren in de Engelse stad in het kader van een donatiecampagne om de mentale gezondheid van jongeren te ondersteunen.

Inspiratie bij Máxima

Kate had weer alle ogen op zich gericht met van top tot teen neutrale kleuren. De prinses droeg een mantel van Max&Co, een col van Gabriela Hearst, met bijpassende riem van Boden. Het tasje dat ze droeg is van Nano van De Mellier London, volgens Nouveau.

We zien Máxima vaak in deze kleuren en het zou zomaar kunnen dat Kate haar inspiratie bij onze fashionable koningin heeft opgedaan.

Poppy

Door de sobere kleuren van haar herfstlook viel de rode broche die ze op had gespeld extra op. Deze ‘poppy’ (een klaproos) is een teken van respect voor alle Britse slachtoffers die bij gewapende conflicten zijn omgekomen. De poppy was in eerste instantie een eerbetoon aan de gevallen soldaten in de Eerste Wereldoorlog.

Kate roept op mensen met verslaving te helpen

Kate is erg begaan met het thema mentale gezondheid. Recent kwam ze met een belangrijke boodschap voor alle mensen die op welke manier dan ook onder een verslaving gebukt gaan. “Schaamte weerhoudt mensen met een verslaving en hun families ervan om hulp te vragen”, vertelt Kate in een video. “Nog steeds sterven mensen op tragische wijze. Wij, als samenleving, moeten erkennen dat de enige manier om degenen die lijden te helpen, is proberen te begrijpen wat tot verslaving heeft geleid.”

