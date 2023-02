Deze muziek kiest koning Charles voor zijn kroning

Charles heeft onder anderen componist Andrew Lloyd Webber, bekend van musicals als The Phantom of the Opera en Cats, gevraagd een stuk te componeren. De Britse componist schrijft een nummer dat is gebaseerd op de tekst van een Bijbelse psalm. “Het lied moet een blije gebeurtenis weergeven”, zegt hij tegen de Britse omroep BBC.

Griekse muziek

Tijdens de ceremonie in Westminster Abbey in Londen is op 6 mei ook Griekse muziek te horen ter ere van Charles’ vader prins Philip, die in Griekenland is geboren. Verder treedt er een gospelkoor op en klinken andere speciaal voor de koning gecomponeerde muziekstukken.

Artiesten treden op

De dag erna, op 7 mei is, er een speciaal concert bij Windsor Castle dat op de BBC te volgen is. Volgens Buckingham Palace treden er “internationale muziekiconen en hedendaagse artiesten” op, maar de echte line-up is nog steeds niet bekend. Er komt ook een orkest “van wereldklasse”, vergezeld door “een paar van de grootste entertainers en dansers”.

Charles zou graag Paul McCartney aan het programma toevoegen, maar ook dat is nog niet bevestigd.

Is Harry erbij?

Volgens een enquête zou een meerderheid van de Britten graag zien dat Charles’ zoon Harry erbij is tijdens de kroning. Ook Charles staat daar voor open. Of Harry zelf wil komen, is nog onduidelijk. De hertog van Sussex beseft dat zijn relatie met de koninklijke familie verslechterd is door het uitbrengen van zijn boek Spare (Reserve) en zijn onthullingen in het 400 pagina tellende boek.

Bron: BBC