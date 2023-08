Déze nieuwe documentaire over de schandalen van prins Andrew verschijnt binnenkort

Prins Andrew is momenteel misschien wel de meest controversiële lid van het Britse koningshuis.

Secrets of Prince Andrew

In de Verenigde Staten is er een nieuwe documentaire gemaakt over prins Andrew, met de focus op zijn schandalen en het beruchte BBC-interview uit 2019, waarin hij waarschijnlijk loog over zijn laatste contact met Jeffrey Epstein. De nieuwe documentaire heet Secrets of prince Andrew en draait, zoals de titel doet vermoeden, om de geheimen van de prins.

Seksueel wangedrag

Prins Andrew is al decennialang in opspraak. Het begon allemaal met beschuldigingen van seksueel wangedrag, waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt op een feestje van de Amerikaanse financier en opgepakte zedendeliquent Jeffrey Epstein, die en op 10 augustus 2019 dood in zijn cel werd aangetroffen. Het Britse koningshuis ontkende die beschuldigingen destijds meteen.

Daar bleef het niet bij. In 2015 (en in 2019 opnieuw) beschuldigde de Amerikaanse Virginia Giuffre prins Andrew ervan dat hij haar op zeventienjarige leeftijd zou hebben verkracht, met de hulp van Jeffrey Epstein en diens partner, Ghislaine Maxwell, die de sekshandel in minderjarige meisjes organiseerden.

Consequenties

Het hield de gemoederen flink bezig en was voor wijlen koningin Elizabeth de aanleiding om de militaire titels van haar tweede zoon in te trekken. In 2019 kondigde prins Andrew aan zijn koninklijke taken neer te leggen en zich terug te trekken uit het openbare leven. Het afgelopen jaar raakte hij ook zijn eretitel kwijt en werd hij door zijn broer, koning Charles, uit het paleis gezet.

Eerdere documentaires

Het is niet de eerste keer dat er een documentaire over de beruchte prins verschijnt. Eerder dit jaar was er op het Britse Channel 4 een film over de prins te zien en vorig jaar verscheen bij het Amerikaanse Peacock de documentaire Prince Andrew: banished. Ook Netflix werkt aan een verfilming van het BBC-interview.

De nieuwe documentaire Secrets of prince Andrew is volgens de Amerikaanse site Deadline op 21 augustus te zien op de Amerikaanse zender A&E. Of deze ook in Nederland zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.

Prins Andrew is één van de meest controversiële figuren uit de Britse koninklijke familie. In onderstaande video zie je waarom.

Bron: RTL Boulevard, Deadline.com, Elle.fr