Deze royal is de beste vriendin van Kate Middleton

Catherine, prinses van Wales, hertogin van Cornwall en Cambridge, zoals Kate Middleton voluit heet, zou goed bevriend zijn met haar aangetrouwde tante, gravin Sophie van Wessex. Zij is de echtgenote van prins Edward, de jongste zoon van wijlen koningin Elizabeth en prins Philip.

Mentor

Nadat William Kate voorstelde aan zijn familie werd Sophie aangesteld als haar ‘mentor’. Volgens een lichaamstaalexpert zouden Kate en Sophie inmiddels een ‘onbreekbare’ vriendschappelijke band hebben. Ze hebben dezelfde humor, lachen samen en voelen zich overduidelijk erg op hun gemak in elkaars gezelschap.

Overeenkomsten

De twee hebben dan ook veel gemeen. Ze trouwden beiden met een prins en moesten zich schikken naar allerlei protocollen en koninklijke verplichtingen. Dat dit niet altijd makkelijk is, met daarbovenop de Britse pers, zagen we in geuren en kleuren in de documentaireserie van Harry en Meghan.

Sterk team

Door het wegvallen van sommige royals (zoals Harry en Andrew) krijgen Sophie en Kate een steeds grotere rol in het koninklijk huis.

Een insider vertelt aan Best Life: “Ze moeten beiden steeds meer officiële gelegenheden bijwonen en doen dat met elegantie en met goed gevoel voor humor. De koningin rekende op hen tijdens de moeilijkheden het afgelopen jaar. Sophie kan het goed vinden met Catherine. Ze waren al goede vriendinnen, maar zijn nu hechter dan ooit. Ze vormen een sterk team.”

Hieronder een paar foto’s van de twee.

Kate en Sophie bij de National Service Of Remembrance in 2021 (Photo by Samir Hussein/WireImage) Beeld WireImage

Kate en Sophie op de tiende dag van Wimbledon in 2016(Photo by Karwai Tang/WireImage) Beeld WireImage

Kate en Sophie bij de Royal Ascot in 2017(Photo by DMC/GC Images) Beeld GC Images

Bron: Beau Monde