Déze royal is nu influencer op YouTube

De organisatie zat al op Facebook, Twitter en Instagram, maar is sinds deze week ook op YouTube te vinden. Op de kanalen van RE:TV staan korte films over allerlei wereldwijde klimaatthema's en -initiatieven, zoals milieuvriendelijkere vliegtuigbrandstof in Amerika, plastic recycling in Oeganda en duurzamere landbouw in India. “Er is écht hoop, maar we moeten als wereld samenkomen”, pleitte Charles over het omgaan met de klimaatcrisis tijdens de launch van RE:TV.

Luider, voor de mensen achterin de zaal

Hear, hear, moet een handjevol Hollywood-sterren gedacht hebben. Zij namen namelijk speciaal voor de YouTube-lancering een video op. Daarin zien we o.a. acteurs Idris Elba, Glenn Close, Woody Harrelson en Olivia Colman (inderdaad, koningin Elizabeth in Netflix-serie The Crown) stukjes voorlezen uit klimaatspeeches van Charles. Het gaat om speeches van tussen 1970 en 2020, toen hij nog de prins van Wales was.

Over grenzen gaan

“De natuur heeft grenzen rondom balans, orde en harmonie, die bepalen hoe ver wij als mensen kunnen gaan”, klinkt het onder andere in de video. “Als we over die grenzen heengaan, zullen we vroeg of laat een hoge prijs betalen.” Ook Charles doet een woordje in de video. “We moeten ons beseffen dat de natuur hetgeen is dat ons in leven houdt”, drukt hij de kijkers op het hart.

Inmiddels heeft het kanaal al meer dan 16 duizend abonnees.

Bron: ANP