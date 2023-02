Déze royal neemt de racepaarden van koningin Elizabeth over

De hondjes gingen naar prins Andrew en de paarden naar koning Charles. Maar de paarden hebben weer een nieuwe eigenaar gekregen.

Camilla neemt de paarden over

Camilla is nu eigenaar van de paarden. Ze heeft altijd een passie voor paarden gehad, dus het is niet gek dat Charles de verantwoordelijkheid aan zijn vrouw doorgeeft. Onlangs is er ook een nieuwe trainer voor de renpaarden aangenomen door het stel. Koningin Elizabeth had voor haar overlijden maar liefst negen trainers in dienst.

Minder paarden en races

Het lijkt nu misschien alsof Charles en Camilla heel enthousiast zijn om met de paarden aan de slag te gaan, maar de vork zit toch iets anders in de steel. Toen Charles de 37 paarden van zijn moeder erfde, veilde hij er gelijk 14, waaronder de bekende paarden Just Fine en Love Affairs. Ook gaan de geruchten dat Charles en Camilla de race-activiteiten juist willen afbouwen.

Op kerstavond overleed het favoriete paard van koningin Elizabeth: Royal Applause.

Fokkerij

Nu was koningin Elizabeth ook niet vies van het verkopen van paarden. Ze had namelijk fokmerries. Hiermee fokte ze de beestjes en die verkocht ze dan weer. Haar vader koning George had een eigen fokkerij in Sandringham, die ze had geërfd. Die fokkerij heeft een boel racewinnaars voortgebracht.

Bron: Royal Central