Déze speciale band heeft Kate met Jordanië

Kate woonde van haar tweede tot haar vierde in Jordanië, omdat haar vader er werkte voor British Airways. Op de kerstkaart van 2021 van William en Kate zagen we eerder dat het gezin Jordanië bezocht. Nog een belangrijke band van het koppel met het land: koningin Rania zit in de raad van Williams Earthshot Prize.

Prachtige jurk

Het toekomstige koningspaar verscheen - natuurlijk - geheel in stijl op de koninklijke bruiloft. Zo droeg Kate een roze, lange jurk met lange mouwen van de Libanese ontwerper Ellie Saab, die ze combineerde met grote, opvallende oorbellen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kate in een lange, roze jurk van Ellie Saab. Beeld BrunoPress/Newspix

Omgangsvormen

Bij het paleis in Ammam, Jordanië, namen William en Kate de tijd om de praten met de ouders van de bruidegom, koning Abdullah II en koningin Rania. Kate boog voor hen allebei. Na de ceremonie begroetten William en Kate het bruidspaar met knuffels en zoenen op de wangen.

Receptie

Na de ceremonie verzamelden de gasten zich voor de receptie. Daarbij stal Kate de show in een goudkleurige jurk van het Britse merk Jenny Packham, gestyled met een clutch van Prada. Ook droeg ze haar geliefde zogenaamde ‘Love knot tiara’, die ze regelmatig draagt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kate in een jurk van het Britse merk Janny Peckham. Beeld BrunoPress/Newspix

Meer koninklijke gasten

Behalve William en Kate waren ook prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi van de partij. Daarnaast waren koninklijke families van andere landen aanwezig, bijvoorbeeld van Denemarken, Zweden, Japan, Noorwegen en België. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia waren erbij.

We noemen haar Kate Middleton, maar de prinses van Wales heet officieel geen Kate meer én geen Middleton. In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: Harpersbazaar.nl, Dailymail.co.uk